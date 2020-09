Inquietud al consistori solsoní per l'ocupació d'un bloc que genera malestar en els veïns

Un bloc de pisos ocupat al número 16 de la carretera de Manresa de Solsona genera indignació entre els veïns de la capital solsonina, que reclamen solucions al consistori. La situació es veu agreujada pel comportament incívic dels ocupants en les últimes setmanes i per la dificultat de l'Ajuntament per establir converses amb els propietaris de l'immoble, un fons d'inversió estranger. Això fa que el consistori no pugui intervenir immediatament per arreglar la situació i calmar els ànims dels veïns de la zona.

Després de diversos incidents provocats pels okupes, Junts per Solsona va mostrar la seva inquietud per la situació en l'últim ple municipal i el grup va requerir diferents actuacions al consistori per erradicar una problemàtica poc habitual a la ciutat. El portaveu de Junts, Marc Barbens, ha expressat el seu temor que hi hagi algun desastre en aquest bloc i l'alcalde, David Rodríguez, ha afirmat que l'Ajuntament treballa per trobar una solució que ja avisa que no serà ràpida. Barbens ha explicat a Regió7 que l'ocupació a l'edifici, d'uns cinquanta pisos, es va produir el mes d'agost. Tot i que tant Junts per Solsona com el govern desconeixen encara la quantitat de persones que hi ha a l'interior del bloc ocupat, Barbens exposa que la situació va esclatar amb un incident elèctric. «La setmana passada en aquest edifici va haver-hi una caiguda elèctrica. La companyia hi va enviar operaris per intentar solucionar el problema i en arribar allà es va trobar que estava tot absolutament manipulat, hi havia ponts i cables que anaven d'un pis a un altre», afirma.

El batlle David Rodríguez comparteix el temor del seu rival polític i ha confirmat a aquest diari que «estem preocupats perquè hi ha inquietud entre el veïnat pel que està passant allà. En conèixer la situació vam fer una reunió amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local perquè es faci incidència en l'espai i vagin controlant que tot estigui correcte». El consistori ha requerit més presència dels cossos de seguretat a la zona perquè els ocupants dels pisos han provocat problemes de convivència. Barbens explica que «s'han registrat diferents episodis de mala convivència a la matinada, ja que beuen alcohol, tiren les ampolles de vidre al carrer i generen problemes de sorolls».

L'incivisme i la insalubritat a l'edifici van fer que Junts per Solsona requerís a l'Ajuntament una actuació immediata centrada en tres fronts: una radiografia de les persones que hi ha a dins, informar la propietat de l'immoble del perill que suposa aquesta situació, i que es doti de més mitjans les forces de seguretat per actuar a la zona.

El consistori solsoní ha entomat la proposta i l'alcalde David Rodríguez ha exposat que el primer pas per poder actuar és saber qui són i en quin estat viuen els ocupants del bloc, per valorar cas per cas i intentar buscar una solució per a les famílies juntament amb els serveis socials de Solsona. «Hem aconseguit contactar amb un interlocutor vàlid de la propietat i, per tant, ja hem parlat un parell de vegades amb ells per explicar-los la situació. Estem a l'expectativa de tenir el detall de quines persones hi ha a l'interior i a partir d'aquí començar a emprendre actuacions, que dependran de les persones que hi hagi, ja que les solucions poden ser diferents», explica.

La problemàtica de l'ocupació és nova a Solsona i aquest és el primer gran cas amb què es troba la ciutat. Per aquest motiu, Barbens afirma que «l'Ajuntament ha d'estudiar totes les possibles sortides amb els serveis jurídics de la casa, amb experts o fins i tot consultant altres ajuntaments que tenen més experiència que el nostre. Que vingui gent que no estigui habitualment en la vida social de Solsona i que faci aquesta operació és una novetat molt gran i s'ha d'aturar d'arrel». En la mateixa línia, Rodríguez assegura que «aquesta és la primera vegada, ja que aquest no és un problema habitual a Solsona. Si hi havia hagut algun cas d'ocupació no havia generat problemes perquè nosaltres en tinguéssim coneixement».