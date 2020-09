Es prorroguen les visites a l'Orgue de la Catedral de Solsona durant l'octubre

Més de 120 persones van poder gaudir en directe de les visites guiades a l'Orgue de la Catedral de Solsona el cap de setmana previ i posterior a la Festa Major. Vist l'èxit de la proposta i a petició de molts solsonins, Solsona Experience ha obert unes vint noves sessions per visitar l'orgue abans que el mestre Albert Blancafort comenci la restauració del moble de la consola, acció que farà emmudir temporalment l'instrument.

En grups limitats de 8 persones, i acompanyats per un guia i un organista, els visitants tenen l'oportunitat de pujar a la sala de manxes per veure on neix l'aire que dóna so a l'instrument, d'asseure's a la cadireta davant dels teclats i dels registres i de descobrir la sala de tubs i tots els racons de l'orgue històric més monumental de Catalunya. El moment més especial de la visita és dalt de la consola, on es pot gaudir d'un tastet musical en directe d'un organista.

Els guies de la jove cooperativa, juntament amb la Comissió per la Restauració de l'Orgue, animen a tot aquell que es va quedar sense plaça a les visites de Festa Major que s'apunti aviat a les sessions programades pel mes d'octubre, ja que després l'orgue tancarà les seves portes durant uns mesos. D'una durada d'una hora i a un preu de 5 euros per persona, les visites s'estrenen el dissabte 3 d'octubre i clouran el diumenge 25 del mateix mes. Tothom qui hi estigui interessat pot reservar les entrades a www.solsonaexperience.com o al telèfon 663436839 (Solsona Experience).