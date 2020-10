El Consell reclama millores en el transport i les connexions comarcals

Solsona ha recuperat aquesta setmana la connexió habitual d'autobús amb Barcelona, tanmateix, el Consell Comarcal reclama més atenció i millores en les connexions de la comarca.

Des de l'esclat de la pandèmia el mes de març, el servei i els horaris dels autobusos de l'empresa Alsa al Solsonès s'havien vist afectats i després de més de mig any encara no havien tornat a la normalitat. La presidenta del Consell, Sara Alarcón, ha exposat a Regió7 que la recuperació és una bona notícia, però que això no significa que el servei sigui suficient. «Les línies no han millorat. Recuperem el servei que hi havia abans de la pandèmia, que ja era mínim, però nosaltres seguim demanant caminar cap a la integració tarifària i que s'augmentin les possibilitat de més línies cap a Barcelona, Lleida o Manresa».

Des de l'inici de l'estat d'alarma, només hi havia dos autobusos que feien la ruta de Solsona a Barcelona i viceversa. Un era el bus semidirecte que venia d'Andorra i l'altre era el vehicle directe que sortia de la capital solsonina.

Segons han explicat els tècnics del Consell, aquesta recuperació total del servei no s'ha pogut fer abans perquè Alsa al·legava que amb les mesures de la pandèmia l'ocupació dels busos era inferior a l'habitual. Tot i la recuperació, Alarcón creu que el Solsonès necessita millors connexions i infraestructures si vol combatre el despoblament i que les persones s'interessin per viure i treballar a la comarca. «D'entrada, recuperar aquestes línies és positiu, ja que ens sentim aïllats i, si ens retallen línies, doncs encara més. Però no estem contents quant a infraestructures i combinacions. Al Solsonès estem infradotats en molts sentits i és necessari un replantejament pel que fa a país si de veritat es vol combatre el despoblament, ja que es parla molt d'equilibri territorial però la bona voluntat no es tradueix en fets. No es pot viure al Solsonès si no es milloren les infraestructures», sentencia la presidenta comarcal.

Un dels busos que s'han recuperat és el que surt els diumenges a les 19.00 h de Solsona. Amb l'inici del curs universitari, aquest és un servei utilitzat per joves de la comarca que es desplacen a Barcelona per estudiar. D'aquesta manera, per anar de la capital del Solsonès a Barcelona, hi torna a haver sis autobusos disponibles els dies feiners amb els següents horaris. 06.10 h, 06.30 h, 07.55 h, 12.30 h, 14.30 h i 16.55 h. En la direcció contrària, de Barcelona a Solsona en dies entre setmana, els horaris són 06.30 h, 09.00 h, 11.00 h, 15.00 h, 18.15 h i 19.00 h.