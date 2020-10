Solsona instal·la uns aparells per tenir aigua neta en episodis de pluja

El servei municipal d'aigua de Solsona ha portat a terme la neteja anual dels quatre dipòsits d'aigua potable de Rotxés. A més, el consistori solsoní ha aprofitat aquesta actuació a l'interior dels dipòsits per instal·lar uns terbolímetres que permetran millorar la qualitat de l'aigua en els episodis de pluges. David Rodríguez, alcalde de Solsona, ha explicat a Regió7 que «hem incorporat als dipòsits uns terbolímetres que ens permeten calcular millor el nivell de terbolesa que estem distribuint a la xarxa per fer que s'ajustin als paràmetres de qualitat que cal exigir».

La instal·lació d'aquests equips als dipòsits de Rotgers és una de les mesures que pretén professionalitzar tota la xarxa de captació i distribució d'aigua de Solsona. «En aquests dipòsits s'hi han fet algunes intervencions darrerament. Estem treballant en una millora en el conjunt de la xarxa, en la qualitat de l'aigua que fem servir», explica el batlle.

L'actuació als dipòsits d'aigua que proveeixen la ciutat l'ha pogut fer el mateix personal del servei d'aigua de l'Ajuntament, ja que ha superat una formació específica, s'ha fet la inversió necessària per adaptar els dipòsits en termes de seguretat i s'han adquirit els equips de protecció individual (EPI) i mitjans necessaris. Aquesta aposta per treballar amb personal propi suposa un estalvi per a la hisenda local. El manteniment de dipòsits fet per una empresa externa tindria un cost d'uns 5.600 euros anuals. «Abans ja feia la neteja dels dipòsits el personal de l'Ajuntament, però ara ens hem hagut d'adaptar a la normativa, tenim més autonomia i ens estalviem diners», conclou.