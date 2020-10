La Junta del Carnaval de Solsona prendrà mesures pel boicot a la corona del Xut

Dos membres de la colla gegantera del Carnaval de Solsona van descollar la corona del Xut amb la intenció que caigués a terra durant el ballet de l'ocell en la celebració del darrer Carnaval de la ciutat. La decisió unilateral presa pels dos membres que se'n van fer responsables no va arribar a bon port ja que, tot i descollar-la, la corona no va arribar a caure. Els fets van tenir lloc el mes de febrer passat durant la nit d'assaig de dissabte a la plaça Major de Solsona, i ara la Junta del Carnaval decidirà quines mesures s'han de prendre contra els autors del boicot. La polèmica de la corona ha tornat a escena mesos després perquè, a causa del coronavirus, la reunió de valoració del Carnaval de Solsona 2020 es va endarrerir i aquesta va tenir lloc fa pocs dies.

Després de la reunió de valoració, on es va posar sobre la taula el boicot a la corona del Xut, la Junta del Carnaval de Solsona ha convocat els seus socis el divendres 16 d'octubre a les 20.30 h a la Sala Polivalent de la ciutat per celebrar una reunió on s'acordaran mesures contra els autors. Aquest però no és l'únic motiu de la trobada. En la mateixa reunió es farà la renovació de la Junta de l'Associació de festes del Carnaval de Solsona, ja que sis membres de l'entitat abandonen l'associació en una decisió prèvia que no té res a veure amb la polèmica de la corona del Xut.

Fonts de l'associació de festes del Carnaval de Solsona han explicat a Regió7 que «aquest any era el 50è aniversari del Carnaval de Solsona i hi va haver una sèrie de propostes per part d'algunes comparses que el Xut portés la corona. Així es va acordar per consens entre la junta, la colla gegantera i les comparses. Històricament la corona del Xut és un tema que sempre ha portat una mica de controvèrsia a Solsona, ja que hi ha els pro-corona i els anti-corona. Però això mai havia passat de la broma pròpia de carnaval».

El Xut és una figura que fa mofa de l'àliga de Solsona. L'àliga és el símbol més solemne de la ciutat i aquesta porta corona.

Per fer la mofa, l'any 1981 es va construir el Xut, i en els esbossos originals de l'ocell no hi havia la corona. «Quan es va decidir posar la corona al Xut, com que això marxava una mica de la línia dels esbossos inicials, va néixer aquesta disputa de corona sí corona no. Havia estat sempre una disputa sana, hi havia qui la volia i qui no, però desafortunadament aquest any van voler fer una broma que se'ls en va anar de les mans i van boicotejar l'acte descollant la corona», expliquen des de l'associació.