Navès celebra la festa major amb un format reduït i adaptat a les mesures covid-19

Navès celebra aquest cap de setmana una festa major amb un format més reduït a causa de la covid-19. L'Associació de Joves del municipi solsoní, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha volgut mantenir la celebració, i per aquest motiu ha organitzat i ha adaptat la festa a les mesures del coronavirus. El programa d'actes comença avui a les 08.30 h amb la 12a caminada popular de Navès. La marxa serà gratuïta i tindrà dos recorreguts, un de 6,1 quilòmetres i un d'11,4 quilòmetres. Al vespre serà l'hora dels concerts i el sopar. A les 21.00 h s'obriran les portes de la Sala d'Esplai de Navès per assistir a les actuacions de Gemm Sol i Andrew. Per poder gaudir dels concerts és obligatori comprar l'entrada anticipadament i s'hauran de complir totes les mesures de prevenció de la covid-19. El preu de l'entrada i el sopar d'entrepà de botifarra i un refresc és de sis euros. Demà, diumenge, la Festa Major de Navès finalitzarà amb la missa solemne i la processó, a les 11.00 h.