La campanya de vacunació de la grip a Solsona es farà enguany a la Sala Polivalent

El Centre Sanitari del Solsonès ha anunciat que la campanya de vacunació de la grip es realitzarà enguany al vestíbul de la Sala Polivalent de Solsona per no posar en risc la població vulnerable a la covid-19. Seguint les recomanacions del departament de Salut, professionals sanitaris del centre solsoní es desplaçaran a la Sala Polivalent per realitzar les vacunacions. La campanya s'iniciarà el proper dia 19 d'octubre i s'allargarà fins al dia 3 de novembre. L'horari de vacunacions serà de 10.30 h a 13.30 h i no cal demanar cita prèvia. Des del Centre Sanitari del Solsonès es demana a tota la població que es vulgui vacunar que ho faci en les dates esmentades anteriorment ja que enguany no es vacunarà a les instal·lacions del centre. A més, es demana que tothom qui accedeixi a l'espai de la Sala Polivalent ho faci amb totes les mesures de seguretat recomanades contra la covid-19.