Les queixes veïnals obliguen a tancar l'«skate park» a les nits

L'Ajuntament de Solsona ha instal·lat una tanca al voltant de l' skate park municipal per fer-ne complir l'horari i evitar problemes ocasionats pel jovent que s'hi reunia a les nits, especialment els mesos d'estiu. Aquesta situació havia causat múltiples queixes al consistori per part dels veïns de la zona, que, farts del soroll, la brutícia, els botellons i el vandalisme, havien reclamat solucions a l'Ajuntament de Solsona.

L'alcalde de la capital solsonina, David Rodríguez, ha explicat a Regió7 que «hi havia certs problemes ja que a determinada hora hi havia gent que feia soroll, causava molèsties als veïns i deixava brutícia a la zona. Aquesta situació ja feia temps que durava. En el seu moment, abans de la instal·lació de l' skate park, ja hi havia alguna colleta que es reunia per aquí, ja que hi havia un descampat que aprofitaven per passar-hi les nits». L' skate park de Solsona es va instal·lar durant la primavera del 2017 entre els carrers del Metge Cots i Escrigas i Àngel Guimerà. Aquesta instal·lació va facilitar que el jovent fes servir la zona per fer-hi esport però també com a punt de reunió. «Amb l' skate park aprofiten per reunir-s'hi, com també passa en altres parcs o espais de la ciutat. El problema d'aquí és que amb el recinte sembla que ho tinguin més fàcil per asseure's i fer petar la xerrada», diu Rodríguez.

La brigada municipal de Solsona hi ha instal·lat aquesta setmana una tanca electrosoldada de color verd de dos metres d'alçària i tres portes d'accés. La tanca ha tingut un cost de 3.340 euros, que ha afrontat el consistori solsoní. Amb aquesta mesura l'Ajuntament podrà fer complir els horaris d'ús de la pista, que seran de 09.00 h a 21.00 h. Segons ha explicat l'alcalde, la Policia Local de Solsona s'encarregarà d'obrir i de tancar el recinte a l'hora indicada.

D'aquesta manera es preveu posar fi a les accions vandàliques que s'han produït en aquesta instal·lació des que es va estrenar fa uns tres anys.

«Amb aquest tancament a les nits aquí no hi haurà ningú i els veïns estaran més tranquils. La instal·lació de la tanca ja està acabada i l'únic que falta és penjar uns rètols que indiquin l'horari d'obertura i de tancament», exposa el batlle, que afegeix que la crisi del coronavirus i el fet que s'hi produeixin botellons a les nits no hi ha tingut res a veure. «La instal·lació de la tanca ja la teníem prevista d'abans de la pandèmia», acaba.