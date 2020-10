L'Esplai Riallera de Solsona treu el fulard de l'armari i torna a l'activitat

L'Esplai Riallera de Solsona va tornar a l'activitat aquest dissabte amb la jornada inicial del curs. Després d'un estiu diferent marcat per la pandèmia, la Riallera ha tornat a engegar motors per donar-ho tot durant el curs 20-21. Els joves i infants van treure el fulard de l'armari i es van retrobar amb unes activitats marcades per les mesures covid-19. L'esplai va organitzar els actes amb mascareta i grups limitats, però amb els descobriments, les sorpreses i les excursions a la natura de sempre. Una de les noves mesures adoptades són els horaris. La canalla nascuda entre el 2012 i el 2014 i els joves del 2004 al 2007 assistiran a l'esplai els dissabtes al matí de les 11.00 h a les 13.00 h. La resta, els infants nascuts entre el 2015 i el 2017 i els nascuts entre el 2009 i el 2011, realitzaran les activitats dissabte a la tarda de 16.00 h a 18.00 h. L'Esplai Riallera és obert a tothom i el període d'inscripcions continua obert. Es pot fer les inscripcions a través del correu electrònic de l'esplai.