Solsona ajuda els més vulnerables amb un nou servei de repartiment a domicili

La cooperativa d'inserció sociolaboral Riuverd, amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès, ha engegat el projecte «T'ho portem», una iniciativa que ofereix un repartiment de la compra en bicicleta als col·lectius més vulnerables de la ciutat. A la vegada el projecte també serveix per promocionar els productes i els establiments locals. Aquesta prova pilot iniciada a Solsona durarà fins a final d'any i va dirigit a les persones en quarantena per la covid-19 o a persones ateses majors de 70 anys amb discapacitat o dependència.

Jordi Corbera, de l'empresa Riuverd, ha explicat a Regió7 que «després del confinament vam pensar que podíem oferir un servei de repartiment a domicili ja que hi havia certa demanda en restaurants i botigues. Tenim dues bicicletes elèctriques i una persona contractada per portar la compra». La cooperativa Riuverd ha realitzat un conveni amb els Serveis Socials del Consell Comarcal i s'oferirà la gratuïtat dels primers cinc repartiments que es facin a la unitat familiar. A partir d'aquí, el cost ascendirà a 3 euros de transport per comanda.

Aquesta iniciativa té diversos establiments adherits, factor que espera contribuir a promocionar el comerç local i, a la vegada, afavorir la integració laboral. El projecte aposta també pel vessant mediambiental, ja que el repartiment es fa amb bicicleta elèctrica. Corbera explica que «la gent fa la comanda per telèfon directament a l'establiment i aquest ho prepara. L'endemà els hi portem nosaltres a casa. Repartirem els dimarts, dijous i divendres». La prova pilot de repartiment a Solsona té quatre objectius principals. El primer i més important per a Riuverd és ajudar la gent que ho necessita, el segon és generar contractació laboral, que sigui sostenible, i, finalment, que ajudi a dinamitzar el comerç local. Si la prova surt bé i hi ha usuaris, Riuverd es podria plantejar ampliar el radi d'acció. «És una prova pilot i si la cosa es posa negra hi haurà molta més demanda, però esperem que això no passi. Si la cosa agafa embranzida, ja tenim mirat un vehicle elèctric petitet per ampliar el servei», afirma.

Estan adherits a aquesta campanya la Botigueta de Riuverd, Casa Adroguer Nou, Can Solvi, l'Espetec, Ibèrics Madruga, el Supermercat Condis, la casa Adroguer Nou, la Cabana del Geli, Cal Poldo Xic, Crisami, la Tasketa de la Nuri i la Solsonina.