22 alumnes i 6 docents d'Arrels II, primer grup educatiu confinat al Solsonès

Un cicle formatiu de 22 alumnes d'edats compreses entre els 16 i els 18 anys i sis professors d'Arrels II es troben confinats per haver tingut contacte amb un positiu. Aquestes 28 persones es van sotmetre a les proves PCR que van tenir lloc aquest dilluns al mateix centre que afirma que totes elles han donat negatiu. En qualsevol cas, segons marca el protocol sanitari, continuen en aïllament. Es tracta del primer grup educatiu confinat a la comarca del Solsonès des de l'inici del nou curs.

Segons fonts del centre educatiu, el passat dijous es va detectar un positiu en un alumne d'aquest cicle formatiu i des d'aquell moment es va confinar tot el grup on estudiava aquesta persona així com els docents que els havíen impartit classe de manera presencial. Aquests contactes han estat confinats des del dia que es va conèixer el primer positiu i, tot i que tots ells han donat negatiu, hauran de continuar confinats. Des d'Arrels apunten que podríen tornar a classe a mitjans de la setmana que ve ja que hauran estat 10 dies confinats.

A part del confinament d'aquest grup, el Centre Sanitari va detectar set nous casos a partir d'un centenar de testos PCR realitzats de dilluns a divendres de la setmana passada. Són pacients d'entre 20 i 40 anys que presentaven símptomes lleus i algun dels quals és un contacte estret d'un positiu anterior. Amb les xifres de les darreres setmanes, la direcció de l'ens de salut es refereix a «un augment considerable de l'afectació del coronavirus en relació a la setmana anterior, fet que ens obliga, encara més, a extremar les precaucions». El Centre Sanitari informa que entre els darrers positius detectats no hi ha cap nou ingrés.

En aquests moments, el risc de brot de la regió sanitària de la Catalunya Central es considera molt alt i a Solsona, concretament, és alt en situar-se en 114,68, segons un sistema de càlcul del grup de Recerca BIOCOM-SC de la UPC. Amb tot, cal tenir en compte que les zones amb baixa densitat de població tot petit increment dels contagis pot distorsionar aquestes dades.

L'alcalde solsoní, David Rodríguez, fa una nova crida a no abaixar la guàrdia: "Ens trobem en una situació de risc de brot alta respecte de la dinàmica dels darrers mesos, tot i que està força controlada. De totes maneres, hem de ser molt prudents, perquè no costaria gaire que es desmarxés la situació". Des del Centre Sanitari del Solsonès se segueix amb una atenció especial qualsevol novetat que pugui sorgir tant entre la població en general, com a les escoles.