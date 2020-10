Alternativa per Solsona-CUP s'oposa a la creació del parc eòlic de Pinós

Imatge de la serra de Pinós on es vol construir un parc eòlic arxiu particular

Alternativa per Solsona-CUP ha mostrat una posició contrària a la creació del parc eòlic que s'està tramitant a la serra de Pinós i aposta per un model d'energies renovables descentralitzat i per donar impuls a les iniciatives ciutadanes i no només a les de grans empreses energètiques.

En un comunicat, la formació solsonina liderada per Pilar Viladrich afirma que no té res en contra de l'energia eòlica sinó de la manera com aquesta es vol aplicar. «En el desplegament de les energies renovables s'està copiant fil per randa el vell esquema centralitzat i extractivista de l'energia fòssil. Això significa grans pols de consum allunyats dels centres de producció, escampats pel que alguns entenen com el rerepaís», afirma el grup polític, que a més destaca que les grans infraestructures que exigeix aquest model generen un gran impacte ambiental al territori.

La CUP apunta que el sector energètic a Catalunya i Espanya està controlat per unes poques empreses que «s'aprofiten d'un recurs del territori, hi deixen tot l'impacte i no es repercuteix de manera beneficiosa en aquest ter-ritori, més enllà de quatre molles». En aquest sentit afirmen que un ajuntament rep poc més d'un 3% de la facturació de la potència instal·lada, a diferència, per exemple, de França, on en rep més d'un 30%. El comunicat també fa referència a les queixes i crítiques dels municipis on ja hi ha parcs eòlics instal·lats i el poc benefici que els aporten.

El partit entén que és necessari dur a terme el canvi de producció energètica però no de la manera que s'està fent. Per això, per exemple, aposta per aprofitar les teulades útils de Catalunya per col·locar-hi plaques fotovoltaiques, i amb això, segons l'Institut Català de l'Energia, s'aconseguiria cobrir el 50% de la demanda elèctrica. Així, la CUP vol aprofitar zones ja construïdes i apropar els pols de producció i consum per millorar-ne l'eficiència i minimitzar l'impacte de les infraestructures necessàries tenint com a exemple Alemanya o Dinamarca.

«Amb batalles com la de frenar la central eòlica de Pinós és com es defineix el futur energètic que volem per al país, per tal de fer una transició energètica que aposti per un model 100% basat en les energies renovables i que es basi en l'autosuficiència connectada, per compartir excedents i dèficits amb els sistemes veïns», afirma el comunicat de la formació.

Actualment el projecte del parc eòlic de Pinós està encallat perquè el seu POUM conté un article que prohibeix la construcció d'aerogeneradors al municipi, fet que el projecte del nou parc no preveu.