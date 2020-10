L'Ajuntament de Pinell dona més de 600 mascaretes al Centre Sanitari del Solsonès

L'Ajuntament de Pinell ha fet una donació de 600 mascaretes tipus FFP2 i de 50 mascaretes quirúrgiques al Centre Sanitari del Solsonès. Benjamí Puig, alcalde del municipi, ha manifestat que des de les institucions "hem de ser solidaris amb el personal sanitari en un moment crític com aquest provocat per la covid-19". Al mateix temps ha volgut animar a la resta d'edils de la comarca a què es sumin a aquesta iniciativa per tal de "contribuir a millorar la seguretat del personal del Centre i que puguin continuar prestant el servei a tots els municipis de la comarca".

Segons ha explicat el mateix alcalde, l'Ajuntament de Pinell va rebre una subvenció de la Diputació de Lleida per adquirir material sanitari. Després de comprar-ne pels veïns del seu municipi i pel personal de l'ajuntament, el consistori va decidir adquirir material de protecció per donar-lo al Centre. A part d'aquestes 600 mascaretes FFP2, l'Ajuntament ha donat també 50 mascaretes més tipus quirúrgiques que han rebut de la delegació del govern de l'estat a Lleida.

El Consell Comarcal i el Centre Sanitari agraeixen aquesta nova donació de material que contribuirà a millorar la protecció del personal davant la pandèmia i a poder oferir un millor servei a tots els municipis de la comarca.