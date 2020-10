L'Ajuntament de Solsona crearà una borsa de treball de personal administratiu

El consistori de Solsona ha obert la convocatòria d'un concurs oposició per crear una borsa de treball de personal administratiu per a places de caràcter temporal. L'objectiu és proveir futures contractacions per cobrir excedències, places temporalment vacants, jubilacions o necessitats urgents per aïllaments o baixes. Per aspirar-hi cal disposar del títol de Batxiller o tècnic equivalent, o de formació professional de grau superior.

Les funcions que s'assignaran al perfil que es busca per a aquesta borsa de treball van des de les pròpies d'un/a gestor/a administratiu/iva de Borsa d'Habitatge i les d'un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca fins a les d'un/a tècnic/a per treballar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'àrea d'Intervenció. Les persones que estiguin interessades a prendre part en el procés selectiu tenen temps per presentar la sol·licitud fins al dia 26 d'aquest mes. Les bases completes es poden trobar al següent enllaç: https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio/convocatoria-c05-2020-constitucio-duna-borsa-de-treball-places-dadministratiu-iva