Sant Llorenç de Morunys gairebé recupera les xifres de l'inici del porta a porta

El servei de recollida porta a porta que s'aplica a Sant Llorenç de Morunys ha aconseguit assolir un 62% de reciclatge entre els mesos de gener i agost del 2020, només cinc punts menys que l'any amb millors resultats i el que va suposar l'estrena del servei, el 2013. D'aquesta manera, el municipi s'acosta a les xifres que havia presentat aquest model en el seu inici i que no s'havien pogut assolir els darrers anys.

L'alcalde, Francesc Riu, valora positivament els resultats obtinguts durant els darrers mesos tot i que afirma que l'objectiu del municipi hauria de ser superar el 80% del reciclatge de les deixalles que llancen els habitants del poble, ja que en altres municipis semblants que també utilitzen el porta a porta el percentatge és molt alt.

El batlle afirma que el motiu pel qual els resultats no són tan bons com el consistori voldria és perquè les segones residències, un percentatge molt important dels domicilis del municipi, no segueixen tan bé les pautes de recollida selectiva estipulades.

Per lluitar contra aquest fet, enguany l'Ajuntament va decidir reduir l'horari del punt d'emergència de deixalles per obligar els segons residents a seguir el porta a porta així com ser més severs amb els incompliments de la normativa. Segons el consistori es reben una mitjana de 10 avisos de males praxis cada cap de setmana i ja s'han interposat algunes sancions a persones reincidents.

El batlle piteu recorda que, a més d'ajudar el medi ambient, una bona recollida selectiva també suposa un estalvi econòmic per al municipi.