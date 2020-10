La covid obliga la Talentària a traslladar-se al món virtual

La quarta edició de Talentària, la cita formativa anual per a artesanes, dissenyadores, artistes i emprenedores d'arreu del territori català, tindrà lloc el divendres 23 d'octubre al matí en format virtual, a través de Zoom. Avui mateix se n'obriran les inscripcions al web. La pandèmia va obligar a ajornar l'edició d'enguany, que s'havia de celebrar el maig a Solsona, però l'organització no hi ha renunciat perquè «el talent femení no abaixa la persiana, sinó que requereix encara de més eines per sobreposar-se a la crisi de la covid-19».

Enguany l'eix temàtic de la jornada és la fusió de creativitat i impacte social positiu, que es desenvoluparà en una conferència inicial, tres microcàpsules de vint minuts, una taula d'experiències i un vermut poètic al migdia de cloenda. És una convocatòria organitzada per la regidoria d'Igualtat de Solsona, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Solsonès i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona amb el suport de l'Institut Català de les Dones, la Diputació de Lleida i el Servei d'Ocupació de Catalunya.

El programa s'obrirà amb una conferència sobre el procés creatiu a càrrec de Verónica Gran, coach, formadora i artista. Continuarà amb tres microponències de creativitat aplicada a càrrec de Carme Arrufat, escriptora i formadora experta en storytelling i storymailing; Judit Colilles, facilitadora de tallers d'autoconeixement, i Helena Pla, actriu i formadora en comunicació. Pels volts del migdia serà el torn de converses sobre creativitat amb impacte social conduïdes per Cristina Camarena, creadora de la comunitat d'emprenedoria social Estelar. Hi participaran les responsables de les marques Lucirmas i Weli Weli i del mapa col·laboratiu d'economia solidària Pam a Pam. Finalment, la jornada es tancarà amb un vermut poètic a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella.



Projecció del talent local

Talentària és una plataforma que aposta cada any pel talent local. En aquesta edició hi participen l'artista muralista nascuda a Solsona Tate Garrigasait, autora de l'obra inspirada en la creativitat que es farà arribar a cada inscrita a la jornada en format de làmina; la fotògrafa de Callús Gemma Vilaseca i la dissenyadora i experta en comunicació de Pinell de Solsonès Anna Serra.

Un dels encants d'aquesta convocatòria per a emprenedores a Solsona era fins ara l'espai natural on s'ubica el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). «És un repte substituir l'escenari presencial pel camp virtual, però treballem per mantenir l'essència de la jornada i aprofitem les oportunitats que ens brinda el món digital en un moment en què els desplaçaments i les trobades de moltes persones suposen un risc», explica la tècnica del SIAD Maribel Bella. Es farà tot a través de Zoom i les conferències seran enregistrades.

Les inscripcions s'han obert avui al web www.talentaria.cat amb places limitades. El preu és de 25 euros i inclou els materials de la jornada i la làmina dissenyada per Tate Garrigasait. Les participants del Solsonès podran recollir-ho tot presencialment a l'OAC municipal de Solsona, mentre que per a les de fora de la comarca se'ls enviarà a domicili.