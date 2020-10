Solsona posa el focus en la solitud amb el nou cicle de conferències Calidoscòpia

La solitud és l'eix temàtic de la tercera edició del cicle de conferències Calidoscòpia, coordinat per la Biblioteca Carles Morató de Solsona i dirigit pel filòsof Víctor Pérez. Aquest programa, que des del primer any es converteix en un espai per donar veu a temes tabús, tindrà lloc els divendres d'aquest mes a partir de demà a les set de la tarda al Teatre Comarcal i l'entrada, com sempre, serà lliure, però amb inscripció prèvia.

El cicle constarà de 4 sessions. En la primera, que tindrà lloc demà, el pastor i poeta de Llobera Pep Divins, el Boixet, compartirà l'escenari amb Víctor Pérez per parlar sobre com pasturar li ha permès encaixar la naturalesa amb la soledat i la poesia, els tres eixos en què fonamenta la seva vida.

A més d'aquesta sessió, la barcelonina Cecília Borràs, presidenta fundadora de Després del Suïcidi Associació de Supervivents (DSAS), parlarà sobre el suïcidi i la solitud que hi ha relacionada. Per altra banda, la periodista Sònia Calvo i la Mònica, una educadora social i expresa, explicaran l'experiència d'una dona que ha estat tancada en una presó.

El cicle el tancarà la monja eremita Montserrat Domingo, amb una xerrada sobre la seva visió de la solitud.