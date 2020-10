L'empresa impulsora del parc eòlic de Pinós retira definitivament el projecte

L'empresa Igewind, la promotora de la construcció del parc eòlic de Pinós, ha retirat finalment el projecte segons va afirmar el consistori pinosenc en un comunicat.

La decisió de l'empresa arriba després que l'Ajuntament de Pinós manifestés al Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya la incompatibilitat d'aquest projecte amb el POUM vigent, ja que aquest incorpora un apartat que prohibeix la construcció de generadors eòlics o solars al seu terme municipal. Llavors Urbanisme va refer el seu informe del 14 de juliol del 2020 per un de nou desfavorable emès el 30 de setembre del 2020.

Arribats a aquest punt, per poder tirar endavant el projecte era indispensable modificar el POUM, acció que requereix un període llarg de temps, el que ha creat incertesa jurídica a l'empresa i suposava el risc de perdre els avals milionaris que tenia dipositats a Red Elèctrica Espanyola per tal d'assegurar-se la connexió a la línia elèctrica, va afirmar l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta.

Com que el parc eòlic de Pinós s'ha descartat, tampoc es durà a terme la consulta vinculant que l'Ajuntament tenia prevista. Tot i això, el consistori de Pinós recorda que si el municipi s'hagués manifestat favorablement al parc en la consulta, l'Ajuntament hauria procedit a modificar l'article 27.3 del POUM. En cas d'una resposta negativa, no s'hagués modificat el POUM i per tant l'Ajuntament no hauria autoritzat el projecte.

El parc eòlic que es volia construir a la serra de Pinós suposava pel municipi uns ingressos inicials de 2.4 milions d'euros per la llicència d'obres, més 300.000 euros anuals durant 25 anys, va explicar el comunicat de l'Ajuntament i va afegir que «això hauria permès millorar la qualitat de vida del nostre veïnat». La contrapartida, diuen, era un gran impacte mediambiental a tots els nivells, provocat pels molins i la línia d'alta tensió, tant en la seva construcció com en la seva explotació durant aquests 25 anys.

Vilalta va assegurar a Regió7 que un cop descartat aquest projecte és probable que noves empreses s'interessin per tirar endavant projectes similars al municipi, ja que aquest era el segon cop que es vivia aquesta situació.

Per aquest motiu el batlle va afirmar que l'Ajuntament debatrà de manera participativa amb els veïns i veïnes de Pinós per decidir quin paper tindrà el municipi en el procés de canvi a energies renovables que s'ha de dur a terme a tot Catalunya per complir amb els objectius establerts per la Unió Europea, ja que el POUM actual impossibilita qualsevol aplicació de generadors d'energia renovable al municipi. «Tampoc volem que Pinós sigui un oasi dins de Catalunya», va dir Vilalta.