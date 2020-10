El Grup de Natura farà demà un seguiment dels petits mamífers de la comarca

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) durà a terme demà una nova activitat, en aquest cas centrada en els petits mamífers que hi ha al territori. El Seguiment de petits mamífers (SEMICE) és un estudi que es fa en diferents llocs de Catalunya per conèixer la comunitat de micromamífers com ara ratolins de bosc, musaranyes i talpons. Aquestes espècies són unes bones indicadores de l'estat ecològic d'un ecosistema ja que són la presa principal de molts altres animals.

L'activitat, que tindrà lloc de 8 a 2/4 d'11 del matí amb inici a la plaça del Camp de Solsona, es fa amb la participació i col·laboració de tothom que vulgui veure aquests animals de més a prop, descobrir on viuen, què mengen i com es fan els mostrejos i seguiments a llarg termini. L'actuació forma part, també, de la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat del Solsonès que coordina el GNS amb la col·laboració d'entitats i amb la participació ciutadana i voluntària.