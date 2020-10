El concurs de carbasses de la Fira d'Ous d'Euga es farà a porta tancada

Sant Llorenç de Morunys celebrarà el cap de setmana del 24 i 25 d'aquest mes una nova edició de la Fira d'Ous d'Euga i del Mercat de Pagès. Tot i això, a causa de la situació sanitària actual, el recinte canviarà d'ubicació i el concurs de carbasses serà a porta tancada.

Per poder fer això, l'organització ha hagut de prendre una sèrie de decisions per poder complir amb totes les mesures de seguretat. El canvi més significatiu serà el trasllat del recinte, que abandonarà el casc antic per situar-se al nou pàrquing construït darrere l'ajuntament. «Com que el recinte només té una entrada i sortida, farem un recorregut circular delimitat per tanques. A l'entrada del recinte posarem una taula amb un parell de persones que s'encarregaran de fer un registre de la gent que entri per tenir un control en cas de rebrot de la covid-19. Més enllà d'això, serà indispensable portar mascareta i dotarem el recinte de dispensadors de gel hidroalcohòlic per als visitants», assegura Ginestà.

També s'ha reduït el nombre de paradetes del mercat. Finalment n'hi haurà entre 10 i 15 per poder complir amb els protocols de seguretat que marca la Generalitat. Aquestes seran la dels paradistes de la Vall de Lord més tres o quatre fidels que no són del poble però que estan molt arrelats a la Fira d'Ous d'Euga. Cal tenir en compte que en una edició normal solen haver-hi unes 30 o 40 paradetes.

«Primer ens vam plantejar si fer-la o no. Al final vam decidir fer-la per seguir promocionant el producte local, ja que és un dels sectors que la pandèmia ha deixat en crisi», afirma Ferran Ginestà, regidor de Turisme de Sant Llorenç de Morunys i conseller comarcal de la mateixa matèria. Ginestà apunta que el municipi sol utilitzar les fires com una oportunitat per promocionar el producte local però,com que el juliol no es va fer mercat durant la Fira del Drap Piteu, la promoció que es volia fer no es va poder dur a terme. «La gent que fa fires i que en viu està patint molt, tant com la cultura o més», diu Ginestà.

El segon motiu pel que s'ha decidit fer la fira és pels ous d'euga, tal com es diuen a les carbasses al municipi piteu. Les carbasses es planten al voltant del mes de març i, per tant, totes les d'aquest any ja estan plantades i crescudes. Per no haver-les de llançar i que sigui un any perdut i tenint en compte que hi ha molta gent local que sol participar en el concurs, l'organització va decidir celebrar-lo exclusivament per a ells, però a porta tancada, de manera que només hi participaran productors locals. Tot i que no hi podrà accedir públic, sí que s'exhibiran les carbasses premiades al recinte de la fira per tal que els visitants les puguin veure.

A més del tradicional concurs de carbasses i del mercat local, la Fira d'Ous d'Euga d'enguany també recuperarà la visita històrica teatralitzada pel nucli antic de Sant Llorenç de Morunys, a més d'una actuació musical i diversos tallers que encara s'han d'acabar de tancar.