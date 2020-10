Les remeieres i els caçadors es queden sense la Fira de l'Empelt

Llobera hauria d'haver celebrat la Fira de l'Empelt aquest cap de setmana però l'Ajuntament i la junta de la fira van decidir que l'edició d'aquest any no se celebraria per la crisi sanitària provocada per la covid-19, de la mateixa manera que la festa dels jubilats o la de la parròquia.

«Nosaltres preparem la fira amb molta il·lusió i per molt que ens doni molta feina sempre que acaba la recompensa és molt gran. Sap greu no poder-la fer aquest any però a vegades és més gran el risc que el benefici que se'n pot obtenir», assegura la presidenta de la junta, Montse Culell.

D'aquesta manera, els veïns i veïnes de Llobera que cada any participen a la fira, ja sigui com a artesans, com a caçadors o com a remeieres, el principal atractiu de la fira, no podran obrir les seves paradetes o oferir les seves activitats.

Culell confia que la situació sanitària millori de cara a l'any que ve per poder celebrar la fira.