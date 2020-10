Xavier Castellana agafa el relleu de Marc Rafart a la presidència d'ERC Solsonès

La federació comarcal d'Es-querra Republicana (ERC) del Solsonès va celebrar ahir el seu congrés d'enguany al pavelló poliesportiu de Clariana de Cardener, on es va escollir una nova executiva que estarà liderada per Xavier Castellana.

Els representants comarcals de la formació republicana van nomenar el senador, regidor de Riner i nou conseller comarcal, Xavier Castellana, com a president de l'executiva comarcal, en substitució de Marc Rafart, que ha estat dos anys al capdavant de la federació comarcal i que ha decidit fer un pas al costat.

La resta de membres de l'executiva seran: Josep Caelles com a secretari d'organització i finances, Cristina Bernardo com a secretària d'imatge i comunicació, Sara Alarcón com a secretària de política municipal, M. Dolors Guàrdia com a secretària de polítiques socials i igualtat i Isabel Roca com a secretària de formació.

«La meva intenció és recollir el que s'ha fet fins ara i impulsar més els valors de la política d'esquerres del segle XXI, és a dir, donar més pes a la concertació, al diàleg, a l'entesa i a la implicació del conjunt de la societat per sobre de la testosterona, la destrucció de l'adversari i d'aquestes actituds que per desgràcia actualment prosperen en la societat però que hauríem de deixar en els llibres d'història», va dir ahir el nou president de l'executiva, Xavier Castellana, a Regió7.

El nou president afronta aquest nou repte amb la intenció de treballar des d'un punt de vista col·lectiu. «Encaro aquesta nova etapa amb la voluntat de compartir, d'enllaçar i de poder fer que les persones donin el millor de si mateixes. Les coses aniran bé en funció del que faci l'equip, no cap individualitat», va afirmar.

Castellana és senador des de l'any 2016 i per tant és una persona amb una important experiència política. Tot i que pel seu càr-rec ha de viatjar a Madrid de manera assídua, va assegurar que la seva tasca com a senador i la de conseller comarcal i president de l'Executiva comarcal d'ERC són perfectament compatibles. «La meva funció com a senador és defensar el territori i un dels que tinc assignats és la meva pròpia comarca, el Solsonès. Per tant, és una bona manera d'estar connectat al dia a dia de la comarca desenvolupant qüestions concretes que també es retroalimenten amb la meva feina com a senador», va apuntar Castellana.