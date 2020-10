El Fons d'Emergència Social repeteix com a destinatari dels beneficis de la Passos de Gegant

L'organització de la cursa solidària Passos de Gegant ha decidit descartar la idea de canviar l'entitat destinatària dels beneficis de la iniciativa cada any, i tornarà a donar la recaptació al Fons d'Emergència Social de Solsona.

«Normalment sempre anem canviant d'entitat però vam valorar que ara mateix, amb tota la crisi que ha provocat la covid-19, qui està a primera fila per a la gent que més ho necessita de Solsona són ells, i vam decidir repetir per aquest motiu», assegura Xavier Espiña, un dels organitzadors de la cursa.

Ahir es va obrir el procés d'inscripcions d'una cursa que enguany confia superar de bon tros el rècord d'inscrits aconseguit l'any passat, que va superar els 150 participants. «Tenim bones expectatives perquè, tot i que hem limitat la participació a 250 persones, com que ara mateix al calendari hi ha poques curses i la gent té moltes ganes de córrer, pensem que potser aconseguirem omplir les inscripcions», destaca Espiña.

La sisena edició de la Passos de Gegant serà una mica diferent de les anteriors de manera obligada, ja que s'haurà de seguir una sèrie de mesures relacionades amb la prevenció de contagi de la covid-19. Enguany no es podrà veure tots els corredors sortint alhora, ja que l'organització ha decidit dividir els participants per nivell en grups de 20 i fer la sortida de manera esglaonada. També s'ha reduït el nombre d'avituallaments a només dos en la mitja marató i 1 en la cursa curta, i els participants hauran de portar la seva pròpia beguda i menjar. També es farà un control en una part del trajecte en què es necessita agafar una corda per avançar. Allà es donarà gel hidroalcohòlic als participants abans d'agafar la corda per minimitzar el risc de contagi.

Tampoc es durà a terme la tradicional cerimònia d'entrega de premis. Simplement es donaran els premis als guanyadors en la seva arribada a la meta.

Pel que fa al recorregut de la cursa, continua sent el mateix excepte la introducció d'un nou tram que «és molt espectacular i una mica més tècnic», segons Espiña. El recorregut de la cursa infantil sí que canvia completament. Enguany consistirà en un «quilòmetre vertical» de Solsona al Castellvell d'Olius.

L'esdeveniment se celebrarà el proper 8 de novembre i les diferents curses començaran a partir de les 9 al portal del Castell i al passeig del Pare Claret (infantil).