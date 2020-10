La organització de la Fira d'Ous d'Euga de Sant Llorenç de Morunys ha decidit suspendre tots els actes de la celebració a causa de les noves mesures restrictives dictades per la Generalitat de Catalunya per fer front a la covid-19. D'aquesta manera, tot i que s'havien adaptat tots els actes per poder complir amb les mesures de seguretat establertes, les noves restriccions han obligat a cancel·lar l'edició d'enguany.