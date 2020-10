Empresaris del món dels bolets volen regular els recol·lectors professionals

El sector dels bolets vol fer un pas més per regularitzar la seva situació. Ara s'està començant a treballar en la creació d'una associació de recol·lectors professionals per fer d'intermediari entre el sector i l'administració per poder regular un sector on l'intrusisme està molt estès.

«És bàsic regular el sector perquè necessitem tenir els recol·lectors regulats i professionalitzats per poder tenir una traçabilitat de la matèria primera, que actualment és una mica dubtosa. Ens arriben bolets recollits per persones que no estan donats d'alta enlloc i que no sabem com han fet les coses», explica el president de la Federació Espanyola d'Empresaris de Bolets i Tòfones, Josep Maria Serentill, una de les entitats impulsores de la proposta.

La idea de crear una associació de recol·lectors professionals a totes les comunitats autònomes d'Espanya és per aconseguir que els recol·lectors que es dediquen a caçar bolets estiguin adherits a alguna associació i puguin obtenir formació o instruccions sobre com han de fer la seva feina. «L'Administració també els ha de tenir identificats, de la mateixa manera que ho estan els pescadors i els caçadors, per poder regular la seva activitat».

Serentill assegura que sense el suport de l'Administració pública la creació de l'associació no té sentit. «L'Administració té un problema perquè són mesures poc populars, tenint en compte la cultura del bolet que hi ha a Catalu-nya, però segur que saben que és necessari regular l'accés als boscos», diu Serentill, que confia que la jornada micològica que s'ha de celebrar properament al CTFC serveixi per posar les bases d'aquesta nova associació.