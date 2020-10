El mercat setmanal dilueix els efectes de les restriccions a Solsona

L'inici de les noves restriccions que ha decretat la Generalitat per evitar l'increment de contagis de la covid-19 ha deixat un clar contrast aquest matí a Solsona amb bars i restaurants amb les persianes baixades mentre els carrers del centre de la ciutat estaven plens de gent degut al mercat setmanal, i és que els divendres és el dia en el què la gent de la comarca s'apropa a la capital per fer algunes compres.

"Quin sentit té que a nosaltres ens facin tancar si no hi ha restriccions a altres llocs", ha dit Judit Zamora, propietària de La Solsonina, una cafeteria situada al mig del carrer Castell. Zamora no entén quin benefici pot aportar tancar bars i restaurants si no s'apliquen restriccions als altres llocs i posa com exemple el mercat setmanal. "Avui és dia de mercat i jo tinc la cafeteria tancada, només puc fer per emportar o a domicili però el carrer Castell i el mercat estan a rebentar de gent. Si hagués de tancar per un benefici comú em semblaria bé però si la botiga de davant s'hi acumula gent doncs no serveix de res", lamenta Zamora, un dels pocs bars que s'ha atrevit a obrir aquest matí.

Els restaurants també s'han vist afectats per les restriccions però els hotels que també ofereixen servei de restaurant lamenten haver rebut un càstig doble. "Primer ens afecta perquè els clients de Solsona i els de fora de l'hotel no poden venir al nostre restaurant, només els clients. I segona, que la gent de fora té por i no vol venir o no vol anar a un poble fantasma on no hi ha ni bars ni restaurants", lamenta Dolors Garrigasait, de l'Hotel Sant Roc.

Alguns restaurants s'hauran d'adaptar a aquesta nova situació durant almenys 15 dies, tot i que creuen que en seran més, amb l'alternativa d'oferir menjar per emportar o a domicili. Un exemple és el Kinoko, un restaurant japonès que des d'avui ofereix menjar per emportar de la mateixa manera que ho fa l'Embut. En definitiva els propietaris de bars i restaurants amb els què ha pogut parlar Regió7 no entenen perquè han hagut de rebre ells un cop tan fort com és el tancament mentre es continuen fent activitats on s'acumulen un gran nombre de persones.

Pel que fa al comerç, que des d'avui ha de reduïr el seu aforament, al ser dia de mercat i haver-hi molta activitat no han notat tant els efectes de les restriccions però els preocupa que les mesures s'allarguin molt i el fred pugui impedir que la gent s'esperi al carrer si l'establiment està ple durant l'hivern i que això els pugui causar una caiguda de les vendes.