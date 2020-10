L'Incasòl treballa en una ampliació de l'espai industrial disponible a Solsona

L'Ajuntament de Solsona i Incasòl estan treballant per ampliar el sòl industrial del terme municipal solsoní després de la demanda d'alguns empresaris de la zona. El projecte preveu la urbanització d'uns 220.000 metres quadrats de terrenys dividits en dues fases. Les noves parcel·les industrials se situaran a l'altra banda del polígon dels Ametllers, creuant la C-55 i darrere d'on hi ha actualment l'empresa AMES, entre altres.

Fa uns mesos, un grup d'empresaris ja establerts als polígons de Solsona va contactar amb l'Ajuntament per demanar si es disposava de sòl urbà ja que tenien la necessitat d'ampliar-se, reubicar-se o modernitzar les seves instal·lacions. La demanda existeix, tot i que no és molt urgent, segons va afirmar a Regió7 el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner.

Aprofitant aquesta demanda dels empresaris i la necessitat que el consistori considera que hi ha de disposar de més sòl industrial disponible, l'Ajuntament de Solsona i Incasòl, la propietària de la majoria de terrenys on es durà a terme l'actuació, s'han posat mans a l'obra per a la creació d'un nou espai industrial.

Montaner assegura que «l'ampliació ja està pensada perquè estigui ocupada, potser no al 100% però una gran part sí. Així també disposarem de sòl urbà per oferir a altres empreses». Recentment l'Ajuntament ha rebut dues consultes sobre el sòl industrial disponible de dues empreses de fora de Solsona que podrien estar interessades a instal·lar-s'hi, tot i que podria acabar en res.

Segons Montaner, la redacció del projecte està en una fase avançada i l'Ajuntament està fent d'interlocutor entre les empreses i Incasòl. El consistori ha demanat fer dues modificacions en espera de saber si s'acceptaran.

La creació d'aquest nou sòl industrial consta de dues fases. La primera és la que es destinaria a les empreses ja establertes a Solsona que han fet una demanda d'espai. Aquesta zona constaria de 120.000 metres quadrats que en principi quedarien ocupats. D'altra banda, la segona fase seria la urbanització de 100.000 metres quadrats més per destinar-los a possibles empreses que en un futur els interessés establir-se a Solsona.

Tenint en compte que la majoria dels terrenys on es té previst dur a terme el projecte són propietat d'Incasòl, Montaner assegura que no hi ha hagut cap conflicte pel que fa a la titularitat dels terrenys amb cap persona.