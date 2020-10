Gerard Argerich agafa la presidència de l'Associació de Festes del Carnaval

Solsona ha renovat la cúpula d'una de les entitats més impotants de la vida social i cultural local. Més de setanta socis de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona van assistir divendres a la reunió que anunciava i ratificava el relleu de la junta de l'entitat. Celebrada a la Sala Polivalent, el punt més rellevant de l'assemblea va ser el canvi de la presidència de l'associació.

Després de quatre anys dins de la junta, dos dels quals com a president, Joan Solé ha deixat el càr-rec en mans d'un dels membres del seu equip: Gerard Argerich. Argerich, integrant de la junta de l'entitat des del 2018, assumeix la funció de la presidència en una de les etapes més difícils que ha viscut mai l'associació a causa de la crisi sanitària de la covid-19. Respecte a la junta de Solé, a l'equip encapçalat per Argerich cal restar-hi set baixes i sumar-hi les incorporacions de Tània Bonillo i Ivan Viladrich.

L'objectiu de la nova junta és seguir fent del Carnaval de Solsona «un dels millors de Catalunya sense deixar perdre la singularitat que el caracteritza».



Mig segle de la recuperació

Un dels grans reptes imminents que té l'entitat és la celebració del Carnaval 2021, el cinquantè aniversari de la festa des de la seva recuperació el 1971. «El Carnaval següent no tindrà res a veure amb els que hem viscut fins ara: una festa de carrer, amb molta gent, contacte... Ens haurem de reinventar al 100%, això és el que motiva l'equip de 16 persones que formem la junta a partir d'ara», va explicar Argerich en declaracions al diari Regió7.

El nou president també va assegurar que «qualsevol acte que organitzem serà controlat i segur dins la situació sanitària en la qual es trobi el país. Per aquest motiu, una de les eines que tindrà un paper molt rellevant en l'edició següent seran les xarxes socials i els actes emesos en directe per Internet».



Vídeo per iniciar l'ambient

Per donar el tret de sortida a l'edició següent, aquest cap de setmana l'Associació de Festes del Carnaval ha fet públic un emotiu breu vídeo on admeten que no saben si aquest any es podrà penjar el ruc al campanar o si els gegants ballaran al ritme del 'Bufi' en un dels actes més esperats.

Però el que sí que deixa clar la junta de l'entitat en els últims segons del vídeo és que «si amb creativitat i empenta el Carnaval ha pogut superar crisis i fins i tot burlar una dictadura, no hi ha res que el pugui aturar».