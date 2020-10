25 anys guardant la memòria de la comarca

El 2020 és un any que molts no oblidarem, llàstima que sigui per culpa de la covid-19. Tot i això, hi ha una institució que recordarà aquest any per una bona fita aconseguida, els seus primers 25 anys d'existència. Es tracta de l'Arxiu Comarcal del Solsonès.

L'Arxiu Comarcal va néixer el 30 de març del 1995 dins la Xarxa d'Arxius Comarcals amb un acte públic en el qual van participar nombroses personalitats del món cultural, social i religiós. La seva creació ja feia temps que s'esperava, ja que el conveni de creació s'havia signat 11 anys abans. Des de l'inici de la seva trajectòria, l'Arxiu Comarcal del Solsonès s'ha situat a l'antic Hospital Llobera, un destacat edifici gòtic de la ciutat, tot i que el creixement de l'arxiu amb el pas dels anys ha fet que acabi ocupant pràcticament tota la segona planta.

Actualment l'arxiu el gestionen dues persones. Es tracta del director, Jordi Torner, i de l'arxivista Rosa Maria Vilar. Hi ha un doble vessant, d'una banda implementar les polítiques arxivistíques del territori i, de l'altra, és una manera d'incidir en el patrimoni documental. «L'Arxiu Comarcal ha crescut molt durant aquests anys i té una gran implantació territorial», destaca Torner, que està duent a terme la seva segona etapa al capdavant de l'Arxiu després de treballar 9 anys a Manresa.

Torner assenyala la gran relació amb el territori que té l'Arxiu Comarcal com un dels seus fets més representatius, i posa com a referència el fet que més del 90% dels fons documentals de l'adminis tració pública són a l'Arxiu. Però no només hi ha documents de l'administració pública, moltes de les entitats més importants de Solsona i de la comarca també tenen els seus fons històrics i documentals a l'Arxiu, com per exemple l'Associació del Carnaval, l'Orfeó Nova Solsona i l'equip de futbol. A més també hi ha fons documentals molt importants de cases de pagès.

«És molt difícil destacar coses perquè són molts anys, però diria la revista Oppidum que fem juntament amb el Centre d'Estudis Lacetans i que està molt implementada a la comarca», apunta Torner. El solsoní també recorda un altre moment destacat de la història de l'arxiu, que és quan es va arxivar el document que certificava el privilegi que dotava Solsona amb el títol de ciutat ara fa 2 anys.

Segons la Generalitat de Catalunya, l'arxiu té més de 1.300 metres lineals de documentació, que van del segle XIII a l'actualitat, i més de 80.000 fotografies.

A part del vessant històric i de patrimoni de l'arxiu, aquest també té una vessant de suport al conjunt de l'administració en gestió documental. Per exemple, de cara a la notaria, de cara al jutjat, de cara als ajuntaments de la comarca, etc. «La nostra feina diària passa d'accions de difusió com per exemple l'elaboració de la revista Oppidum, fer conferències o oferir cursos, a feina relacionada amb el préstec per a particulars o administracions. També fem la funció d'assessorament a la gent que ve a la sala i, evidentment, les gestions d'ingrés de la informació que ens arriba. També hi ha una part de tractament dels fons, ordenar, instal·lar, conservar, i cada vegada més la digitalització de molts arxius», explica Torner, que també ha volgut agrair la col·laboració de totes aquelles persones que durant aquests anys han ajudat a complir la tasca de l'arxiu.

La covid-19 ha impedit la celebració de cap acte pels 25 anys de l'Arxiu, però el Consell Comarcal del Solsonès li ha volgut retre homenatge amb la col·locació d'unes lones a la façana de la seva seu que fan referència als 4 eixos sobre els quals se sustenta la funció de l'Arxiu Comarcal: conservació, difusió, servei i recerca.