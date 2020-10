El Centre Sanitari del Solsonès continuarà realitzant les PCR a l'exterior de l'equipament

Després de mantenir diverses converses i estudiar espais alternatius per a la realització de les proves PCR a Solsona, i sempre seguint les instruccions del CatSalut, el Centre Sanitari del Solsonès ha determinat que l'emplaçament òptim per fer els testos i minimitzar el risc de contagi és l'actual, des de la finestra del costat d'Urgències, a l'exterior de l'equipament

El principal criteri per mantenir l'emplaçament ha estat evitar el contacte amb la resta d'activitat del centre, amb els propis professionals de l'ens i els altres usuaris. Cal tenir en compte que "la situació de pandèmia i excepcionalitat que s'està vivint obliga a prendre decisions que no sempre tothom veu amb bons ulls, malgrat que siguin les millors per tothom", ha declarat la direcció del Centre Sanitari.

L'ens de salut comarcal aclareix també que mantenir l'emplaçament actual per a les PCR prioritza la seguretat i la prevenció en tot moment i no compromet cap altra activitat ni servei dels que s'ofereixen a la població. Així mateix, per determinar l'indret més adient també s'ha tingut en compte la situació de les persones amb mobilitat reduïda. Aquest punt facilita que a les persones amb dificultats de mobilitat se'ls pugui fer la PCR sense necessitat de baixar del vehicle.



La intimitat a debat

L'excepcionalitat de la situació ha obligat diversos pobles i ciutats a adoptar diferents emplaçaments, que van des de sales culturals, places o aules, entre d'altres, fins al carrer mateix des de la finestra del vehicle de l'usuari. En el cas de Solsona es manté al propi Centre, però sense accedir a l'interior de les instal·lacions. Malgrat que la realització d'aquesta prova no atempta, en cap cas, contra la dignitat de ningú, a partir d'ara s'instal·larà una pantalla que evitarà que es vegi públicament el moment de la presa de la mostra i preservarà millor la intimitat de les persones que s'hi sotmetin