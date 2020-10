Un espot farà una crida a donar aliments al Rebost Solidari del Solsonès

El Fons d'emergència social de Solsona va organitzar elpassat dissabte l'enregistrament d'un espot per fomentar la donació d'aliments al Rebost Solidari del Solsonès. Seguint totes les mesures de seguretat, una trentena de persones de diferents entitats, associacions i clubs del territori van participar en el rodatge de l'anunci que es va dur a terme a la plaça del Palau.

Impulsat per l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Creu Roja en el marc de la campanya que porta per títol "Omplim el Rebost", el rodatge, a càrrec del solsoní Joan Solé, va consistir en un trencaclosques il·lustrat per l'artista també local Anna Terricabras. Properament, quan estigui disponible, es difondrà a través de les xarxes socials.



Un centenar de famílies ateses enguany

L'objectiu de la campanya és donar a conèixer aquest programa social i fomentar la participació ciutadana en la donació d'aliments o amb voluntariat. Durant aquest any, el Rebost Solidari del Solsonès ha atès 104 famílies i ha repartit uns 23.000 quilos d'aliments secs i envasats procedents de donatius locals, dels punts fixos de supermercats, del banc d'aliments de Lleida i de la UE, a més d'aliments frescos. Malauradament, el volum de possibles famílies beneficiàries del projecte es va incrementant i se'n preveu un augment progressiu, per la qual cosa s'ha vist necessària la sensibilització social.

L'organització vol agrair la col·laboració de totes les entitats i les persones en particular que han participat en l'enregistrament de l'espot, així com la voluntat de tots aquells que havien de ser-hi però que finalment no van poder, i el suport al programa de tothom que fa possible la seva continuïtat. Igualment, recorda que tothom qui vulgui col·laborar amb el Rebost Solidari es pot adreçar a Càritas o Creu Roja, o fer un donatiu econòmic al compte bancari 2100-0081-98-0200353789.