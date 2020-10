Neix La Cugula, la primera associació per visibilitzar el col·lectiu LGBTI al Solsonès

El Solsonès ja té la seva primera associació LGBTI a la comarca gràcies al naixement de La Cugula. Un grup de persones que formen part del col·lectiu LGBTI del Solsonès va considerar que era necessari crear aquest espai al Solsonès, ja que creien que existia una invisibilitat del sector, entre d'altres problemàtiques.

Així doncs, l'objectiu de La Cugula és «crear els nostres propis referents a la comarca, fer xarxa i oferir un espai segur a totes les persones dissidents del sistema sexe-gènere, oferir alternatives al sexili [terme usat quan una persona LGBT ha de marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta la seva orientació sexual o identitat de gènere]», va dir l'associació en el seu primer comunicat a les xarxes socials aquest cap de setmana.

«La Cugula va néixer per un grup de persones del col·lectiu LGBTI de la comarca que érem conscients de la realitat del Solsonès i volíem fer alguna acció el dia de l'alliberament LGBTI del 28 de juny», explica Alguer Vendrell, un dels seus impulsors. I així va ser. El 28 de juny La Cugula va fer un acte simbòlic d'encartellada i penjada de llaços a la plaça del Palau Episcopal. L'endemà vam participar en els actes que havia organitzat el Servei d'Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal, ens que recentment ha fet un estudi sobre la realitat d'aquest col·lectiu a la comarca.

Actualment unes 8 persones formen part de La Cugula i assisteixen assíduament a les assemblees de l'organització, però Vendrell explica que més persones hi han mostrat interès i que confien a ampliar aquest nombre, ja que encara no s'han presentat de manera pública, només a les xarxes socials. Precisament tenien previst presentar-se la setmana vinent, però les restriccions per la covid-19 ho han fet impossible.

Vendrell assegura que treballaran per visibilitzar el col·lectiu a la comarca, un dels principals diagnòstics de l'estudi del SAI. A més, Vendrell també apunta que malgrat que no hi ha un nombre destacat d'agressions homòfobes o trànsfobes a la comarca, les persones d'aquest col·lectiu senten una gran inseguretat.

Vendrell apunta que La Cugula, nom d'una mala herba que creix als marges, també lluitarà contra la tolerància que reben determinats «discursos homòfobs» de la glossa episcopal del bisbe de Solsona per part de les administracions de la comarca.