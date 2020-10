«El proper Carnaval segur que no serà com el que coneixem fins ara»

Argerich substitueix Joan Solé amb el repte d'adaptar la festa a l'actual context de la covid-19

Gerard Argerich (Solsona, 1990) és el nou president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona des del cap de setmana passat, i substitueix Joan Solé al capdavant de l'entitat. Després de dos anys formant part de la junta del Carnaval, Argerich ha decidit fer un pas endavant i liderar l'associació en un any en què es preveu un Carnaval molt complicat a causa de la crisi sanitària generada per la covid-19.



Per què va decidir fer aquest pas endavant i presentar-se com a president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona?

Cada any a la junta hi ha baixes i altes, i aquest any volia plegar el Joanet (Joan Solé), que era el president i, per tant, quedava el lloc vacant. Durant el confinament ens vam automotivar entre uns quants membres de la junta i em van acabar de convèncer per passar-ne al capdavant.

Com encara aquesta nova etapa?

Jo ja fa anys que soc a la junta com a secretari. Per a mi només canviarà que ara en seré la cara visible. Agafo el repte amb moltes ganes i il·lusió.

El proper Carnaval es preveu que sigui complicat. A part de la situació sanitària de la covid-19, la festa també coincideix amb les eleccions generals. Quines expectatives teniu?

Encara no sabem com serà, el que sí que sabem segur és que no serà un Carnaval com el que coneixem fins ara, és a dir, no serà un Carnaval de molta gent, d'aglomeracions, de contacte entre les persones... Nosaltres estem plantejant actes en els quals puguem controlar la capacitat i sobretot les mesures de seguretat que pertoquin en aquell moment.

Fins a quin punt es podrà controlar que la gent respecti les mesures de seguretat fora dels actes?

És molt complicat. Jo crec que la manera de controlar-ho és que des de l'associació organitzem el màxim d'actes possibles per tal que la gent tingui llocs on poder anar de forma segura. Ara bé, si organitzem poques coses, tenint en compte que la gent tindrà ganes de festa després d'un any sense poder fer gran cosa, és segur que sortiran. Si surten fent coses entre ells que no estiguin organitzades per l'associació hi pot haver un risc de contagi. Nosaltres l'únic que podem fer és conscienciar la gent i poca cosa més.

La covid pot influir en el vostre finançament?

El finançament bàsicament prové de subvencions, d'aportacions de socis i col·laboradors i, sobretot, de la recaptació de les entrades i de la barra de la sala polivalent. Aquest any el volum serà més petit i, per tant, els ingressos seran menors. Haurem d'adaptar els actes a la situació actual, però serà complicat.

A la junta hi ha hagut set baixes i dues altes. Quines novetats té pensades aquesta nova junta?

De moment només hem pensat en la propera edició. Tenim prou feina amb l'adaptació del Carnaval d'aquest any per pensar en els canvis que hi pugui haver. Ja arribarà.

Està satisfet de com va acabar el conflicte del boicot a la corona del Xut?

Al final va ser un tema que es va valorar entre els socis i es va decidir entre tots què es volia fer. No hi ha més per comentar.

En l'edició passada hi va haver polèmica pel sistema de venda d'entrades dels concerts de la Sala Polivalent? Us plantegeu canviar-lo?

Hi va haver una mica d'embolic però crec que va ser més cosa de la gent, que va pensar que es quedaria sense entrades, que una altra cosa. Cada any ha funcionat així, perquè creiem que és un sistema que beneficia la gent del poble, però de cara a les properes edicions potser ens ho haurem de plantejar.