El Solsonès no celebrarà la Nit de l'Esport l'any 2021

El Solsonès no celebrarà l'edició de la Nit de l'Esport del 2021. El Consell Esportiu del Solsonès, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, entitats organitzadores, han decidit suspendre la vintena edició a causa de la pandèmia de la covid-19.

La dificultat d'encabir l'organització d'un esdeveniment que aplega desenes de persones, juntament amb la suspensió, a partir del primer trimestre de l'any, de competicions tant en l'àmbit escolar com el federatiu, són arguments suficients que han dut els organitzadors a ajornar la vintena festa de l'esport comarcal. De totes maneres, si algun club o esportista ha obtingut un èxit durant aquest any, hi ha la possibilitat que sigui reconegut també en la propera edició que se celebri.

Des de l'organització s'aprofitarà aquesta aturada per treballar en un nou format i en unes bases noves per homenatjar els mèrits esportius del Solsonès. En l'última edició, el mes de febrer passat, aquesta festa va tornar al seu escenari habitual, el Teatre Comarcal.