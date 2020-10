Riner disposa de wifi gratuït a 3 dels 4 nuclis de població

Bona part del municipi de Riner disposa de wifi gratuït en determinats espais públics des de principi d'aquest mes. És un pas més de l'Ajuntament de Riner per millorar la connectivitat dels seus veïns després de la millora de l'internet de banda ampla.

El municipi disposa de dotze punts wifi gratuïts d'alta qualitat en espais públics exteriors i interiors repartits als espais públics més concorreguts dels nuclis de Santa Susanna, Freixinet i el Miracle. El nucli de Su encara no té punts per la complexitat que suposava la instal·lació del projecte previ a la col·locació d'aquests punts wifi, el de la millora de la connexió de banda ampla.

Així doncs, les zones on es podrà gaudir del nou servei seran a l'entorn de la rotonda i parc infantil de Santa Susanna; a l'escola rural, parc infantil, local social i pista poliesportiva de Freixinet; i a l'espai de benvinguda i plaça del santuari, ajuntament, Sala Gran, i sales d'exposicions al Miracle.

El projecte s'emmarca dins el programa Wifi4EU, una iniciativa de la Comissió Europea que el subvenciona en la seva totalitat amb un ajut de 15.000 euros. L'objectiu és millorar la connectivitat en el si del Mercat Únic digital per garantir que tots els ciutadans europeus tinguin accés a internet i puguin beneficiar-se de serveis com ara la utilització de l'administració electrònica.

Per poder-se connectar a aquest nou servei tan sols cal connectar-se al wifi a WiFi4EU i seguir uns senzills passos.

Aquesta actuació no hauria sigut possible si abans no s'hagués dut a terme el projecte per millorar l'internet de banda ampla i la connexió TDT a aquests mateixos nuclis mitjançant la instal·lació de tres estacions base a determinats punts del terme municipal.

El nucli de Su no es va beneficiar d'aquest projecte perquè el consistori va voler donar prioritat a les zones que presentaven unes mancances més clares pel que fa a la seva connexió a internet. Tot i això es preveu una segona fase per arribar al nucli de Su i a masies disseminades.