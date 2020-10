Adjudicades les obres d'ampliació del parc de Bombers de Solsona

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va adjudicar ahir l'execució de les obres de reforma i ampliació del parc de Bombers de Solsona. L'empresa adjudicatària és Construcciones Caler, SAU, que s'encarregarà d'aquesta actuació amb un pressupost d'1.531.244,07 euros amb IVA inclòs.

El nou projecte de reforma preveu la construcció d'un edifici nou de planta baixa on s'ubicaran les dependències. Pel que fa a la cotxera, la proposta permetrà millorar el seu comportament tèrmic i acústic, i inclou afegir un porxo d'un metre i mig de profunditat davant les portes, tant a la façana del davant com a la del dar-rere, que protegirà les cotxeres de la meteorologia, així com enllumenat artificial a l'entrada. També es millorarà la llosa del paviment de la cotxera, els acabats i les instal·lacions.

El termini de les obres és de 14 mesos des que s'iniciïn, però mentre es desenvolupin, el parc no s'aturarà. Finalment, es complirà la demanda que el consistori solsoní ja va posar sobre la taula fa 6 anys com a mínim.