Un projecte preveu fer dues rotondes a la travessera del Pi de Sant Just

La travessera del Pi de Sant Just (Olius) on es vol fer dues rotondes

Un projecte de la Generalitat de Catalunya preveu la construcció de dues rotondes a la travessera del Pi de Sant Just per dotar de més seguretat els veïns d'aquesta urbanització d'Olius, que veuen com molts vehicles travessen la urbanització amb excés de velocitat. Infraestructures de la Generalitat ha posat a concurs la redacció del projecte per 39.000 euros, el primer pas per dur a terme la construcció de les rotondes.

Una rotonda se situarà a l'alçada de l'Escola Agrària del Solsonès, entre el polígon i la urbanització, mentre que l'altra es farà a l'alçada del Restaurant El Pi, dos dels punts amb més moviment de vehicles de la travessera. A més de la creació d'aquestes dues rotondes el projecte també inclou una ordenació del tram amb nova se-nyalització i un reasfaltatge de tot el tram, ja que «ara mateix hi ha alguns punts deteriorats i els cotxes fan molt soroll i molesten els veïns», afirma l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez.

«Volíem una solució perquè és una carretera que té molt de trànsit. Molta gent marxa cap a les comarques de Barcelona a treballar i torna al vespre i tothom va molt de pressa», diu el batlle oliuenc. Trànsit va col·locar durant els mesos d'agost i setembre dos radars fixos de forma temporal per aconseguir reduir la velocitat dels vehicles. A més, també es van fer controls de velocitat nocturns que, segons el batlle, han comportat sancions importants, i és que Márquez apunta que a la nit el problema és més greu i que hi ha cotxes que «van a una velocitat que esgarrifa».

Tot i estar satisfets perquè la Generalitat busca una solució a aquesta problemàtica, el consistori havia apostat per una mesura diferent. «Nosaltres vam demanar un radar de tram que controlés tota la urbanització perquè pensàvem que era la manera més lògica d'aconseguir que la gent entri en raó i compleixi la normativa però la Generalitat sempre ho ha desestimat», lamenta l'alcalde, que també vol fer dos passos de vianants nous a petició dels veïns.

A més, Márquez considera que la decisió que ha pres la Generalitat també comporta un malbaratament de fons públics, ja que la solució d'un radar de tram podia ser molt més barata que la construcció de les rotondes.

El consistori d'Olius no confia a veure el projecte acabat fins a l'any 2022, ja que els tràmits burocràtics van lents. A més, Márquez apunta que tenint en compte la situació actual i la manca de recursos és possible que la Generalitat aposti per altres projectes abans que aquest.