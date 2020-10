La Fundació Barça educarà joves i infants solsonins a través de la pràctica esportiva

El programa contra l'exclusió social de la Fundació Barça arriba a Solsona a partir del novembre al Camp del Serra per educar infants i joves amb els valors positius de la pràctica esportiva. Properament en signaran el conveni de col·laboració que ho fa possible la Fundació, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament solsoní.

Aquesta iniciativa consta d'una activitat extraescolar gratuïta adreçada a la població d'entre 6 i 14 anys que es durà a terme els dimarts i dijous de cinc a set a la tarda. Es tracta d'un programa socioesportiu per implementar experiències de desenvolupament humà i social en barris catalans identificats com a prioritaris per a la intervenció comunitària. S'utilitza la metodologia FutbolNet, que incideix en els valors de l'esforç, el respecte, el treball en equip, l'ambició i la humilitat. A cada sessió es treballa un valor a través de jocs esportius i es disputa un partit de futbol en què cal aplicar el valor en qüestió a partir de la reflexió.

Amb convenis com el que se signarà a Solsona es vol intentar evitar influències negatives, com les drogues, l'alcoholisme i la violència, i incidir en la higiene, els hàbits saludables, la igualtat de gènere, la solidaritat, la convivència i la integració social.

Les activitats seran executades per tècnics esportius coordinats pels Serveis Socials municipals i la Fundació Barça. Per ara, aquesta extraescolar substituirà el projecte "A camp obert", engegat el curs passat al Camp del Serra, en tant que els objectius d'ambdós programes coincideixen.