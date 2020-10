El Bisbe de Solsona, Xavier Novell, positiu per covid-19

El Bisbat de Solsona ha afirmat avui a les 6 de la tarda que el Bisbe de la diòcesi, Xavier Novell, ha sabut aquest matí que ha donat positiu en una prova PCR realitzada recentment.

Novell es troba confinat des de fa dies al Palau episcopal de Solsona després d'haver-se-li comunicat que una persona amb la qual ell havia estat en contacte havia donat positiu en l'esmentada prova.

Segons la diòcesi solsonina, el bisbe manifesta, de moment, símptomes lleus i assegura que preguen per ell i per altres preveres i laics que estan confinats i/o malalts per culpa d'aquesta malaltia i també esperen la seva recuperació.