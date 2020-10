La Fundació Barça educarà joves i infants solsonins a través de l'esport

El programa contra l'exclusió social de la Fundació Barça arriba a Solsona a partir del novembre al Camp del Serra per educar infants i joves en els valors positius de la pràctica esportiva.

La iniciativa consta d'una activitat extraescolar gratuïta adreçada a la població d'entre 6 i 14 anys que es durà a terme els dimarts i dijous de cinc a set a la tarda. Es tracta d'un programa socioesportiu per implementar experiències de desenvolupament humà i social en barris identificats com a prioritaris per a la intervenció comunitària.

El conveni vol evitar influències negatives, com les drogues, l'alcoholisme i la violència, i incidir en la higiene, els hàbits saludables i la igualtat de gènere.