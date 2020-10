Solsona engega un nou cicle de tallers dirigit a pares i mares d'adolescents

L'Ajuntament de Solsona ofereix un nou cicle de tallers de formació destinats a pares i mares de joves adolescents d'entre 12 i 16 anys. El cicle s'anomena "La rebel·lió truca a la porta: a la recerca de la pròpia identitat!". Aquesta és la proposta del programa formatiu Créixer en família per aquest any a Solsona, que es durà a terme de forma virtual setmanalment els divendres del 6 de novembre a l'11 de desembre a dos quarts de vuit del vespre.

Aquesta oferta, impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i organitzada des del 2013 a Solsona per la regidoria d'Educació, té per objectiu orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva. La formació per a pares i mares d'adolescents a Solsona ja es va dur a terme el 2016. Els darrers set anys a través del programa Créixer en família s'han tractat temàtiques d'interès per a progenitors d'infants i joves de diferents franges d'edat.

La primera sessió porta per títol "I si, primer, mirem d'entendre'ls?"; la segona, "Ser-hi sense que es noti"; la següent, "Tenir conflictes no és tenir problemes"; la quarta, "Tots els actes tenen conseqüències"; la cinquena, "Es passa hores davant el mirall!", mentre que la darrera consistirà en un monogràfic sobre un tema escollit pels propis participants.

Aquests tallers són gratuïts però requereixen la inscripció prèvia, per telèfon, trucant al 973480050 (ext. 134), o bé per correu electrònic a intervencio3@ajsolsona.cat. Hi ha temps fins dilluns que ve, dia 2. Qui s'hi apunti rebrà un enllaç d'accés a la plataforma Zoom per accedir a cada sessió.