Bona part de Solsona està sense internet des de la nit de dimecres

Una gran part dels veïns i veïnes de Solsona porten des de la nit d'ahir dimecres sense servei d'internet a causa d'una avaria de Telefónica. La companyia assegura que ja està treballant per restablir l'avaria i que confia en restablir el servei a última hora d'aquesta tarda.

Segons ha informat l'Ajuntament de Solsona i ha confirmat aquest diari, Telefónica ha localitzat l'origen de l'avaria, que ha estat provocada per un problema en el hardware de la central situada a Mollerussa que dota de servei a la capital del Solsonès. Un cop localitzat el problema, la companyia ha demanat la peça de recanvi necessària per solucionar-lo i asseguren que un cop arribi i els tècnics puguin dur a terme la substitució es podrà restablir el servei a Solsona. Des de la companyia asseguren que es tracta d'una afectació massiva que pot haver deixat sense internet a desenes de clients de la ciutat.

Un d'aquests clients ha estat l'Ajuntament de Solsona, que tal i com ha informat aquest matí, la manca de servei d'internet també ha afectat la seva línia telefònica de manera que no es pot trucar ni fer tràmits a través d'Internet de l'Ajuntament ni del Consell Comarcal del Solsonès. El mateix problema ha tingut el Centre Sanitari del Solsonès, que no ha pogut atendre trucades al dependre la seva telefonia del servei d'internet. Tot i això des del Centre Sanitari han explicat que els tràmits que no es podien dur a terme a distància s'han pogut realitzar presencialment.