Encarna Tarifa renunciarà al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Solsona

En l'Assemblea de l'Agrupació Socialista del Solsonès, celebrada aquest dilluns, per via telemàtica, es va elegir Mohamed el Mamoun Mrimou, com a primer secretari de la formació a la comarca. Substitueix qui fins ara havia ostentat el càrrec, Encarna Tarifa que també renunciarà al seu càrrec com a regidora de l'Ajuntament de Solsona.

Encarna Tarifa ha assegurat a Regió7 que ha pres la decisió de renunciar el càrrec durant aquesta legislatura ja estava acordada amb el partit ja que ella va acceptar presentar-se a les darreres eleccions amb la condició que fos una etapa temporal. La intenció del partit, segons explica la mateixa Tarifa, és donar pas a la joventut, en aquest cas representada per Mohamed el Mamoun. Tarifa assegura, però, que seguirà lligada al partit tot i que no en primera fila.

El nou Primer Secretari té com a principal objectiu la recomposició del partit a la ciutat de Solsona, i a tota la seva comarca, recuperant espais perduts, en els darrers anys, en municipis com Sant Llorenç de Morunys, Olius, i alguns altres de més petits, afirma la formació en un comunicat en el que asseguren que el seu profund coneixement de la capital i bona part del territori ha de facilitar, sense cap mena de dubte, aquest objectiu primordial.

En l'Assemblea també es va acceptar la propera renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Solsona, d'Encarna Tarifa, una vegada debatuts i votats els pressupostos de la ciutat per a l'any vinent, i procedir a la seva substitució per Mohamed El Mamoun Mrimou que era segon en la candidatura socialista de l'any passat. Aquesta substitució ve donada per la petició de la regidora, per motius personals, i per haver acomplert una nova etapa política a l'ajuntament. Tarifa està convençuda que aquest relleu permetrà seguir el fil conductor del partit socialista a l'ajuntament, i facilitar l'ampliació de la presència, en les properes eleccions municipals de 2023.

L'Assemblea, així com l'Executiva de la Federació XI, reconeix l'excel·lent feina feta per la regidora, i alhora fa una ferma aposta per posar en mans del nou primer secretari, la responsabilitat de representar el partit, a la capital.

Tots dos mantindran periòdiques reunions a fi de garantir el coneixement i facilitar els debats i acords, amb els altres grups municipals de Solsona. En les properes setmanes, el nou primer secretari, conformarà la composició de la nova executiva de cara als propers tres anys.