El govern solsoní proposa congelar la majoria de les ordenances fiscals

Avui a les nou del vespre el ple municipal de Solsona votarà la revisió de taxes i preus públics per al 2021, amb una proposta per part de l'executiu que congela la majoria d'ordenances fiscals i en retoca o ordena una desena. La sessió tornarà a celebrar-se de manera telemàtica, amb motiu de l'estat d'alarma, i es podrà seguir en directe a través del canal de l'Ajuntament a Youtube.

Una de les revisions que planteja el govern d'ERC liderat per David Rodríguez afecta la taxa per la recollida d'escombraries, amb un increment del 3 % per fer front a l'augment del cànon de residus de la Generalitat, i la creació del concepte de 7 euros per trimestre pel nou servei de recollida selectiva del porta a porta, que s'aplicarà una vegada entri en funcionament.

D'altra banda, es proposa eliminar la taxa per registrar animals de companyia, mentre que se'n crea una de nova per a la tinença de gossos per controlar-ne la població i compensar el cost indirecte que suposen per a les arques municipals.

Així mateix, s'estableix un preu per a l'ús dels punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics; s'elimina la bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles històrics, atès que entra en contradicció amb la bonificació dels vehicles de baixes emissions; es rebaixa el preu per entrar a les piscines municipals amb el carnet jove del Solsonès i s'augmenta el de l'entrada al pou de gel. També es crea un concepte nou per a l'ocupació de la via pública per part dels caixers automàtics.

A més d'aquesta proposta amb una sèrie d'ordenances fiscals congelades per ajudar la població a superar la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19, l'ordre del dia del ple també inclou la ratificació de la modificació de la plantilla de personal per substituir una plaça de caporal per una d'agent de Policia Local. Aquest canvi es considera necessari per convocar un concurs d'oposició urgent per proveir dues places d'agent, en tant que la plantilla s'ha vist reduïda en dos efectius en poc temps, i crear una borsa de treball per poder suplir baixes quan sigui necessari.

Aquest ple serà el primer que es celebrarà de forma telemàtica des del final del confinament domiciliari que es va decretar en la primera onada d'afectació de la covid-19 a Catalunya.