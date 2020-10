El govern de Solsona aprova la modificació d'una desena d'ordenances fiscals sense el suport de l'oposició

L'Ajuntament de Solsona va celebrar ahir una sessió extraordinària del Ple municipal centrada en aprovar les modificacions d'una sèrie d'ordenances fiscals, el punt anterior a la configuració dels pressupostos. La modificació de les diferents ordenances es va votar en un sol punt i es va aprovar per la majoria del govern d'ERC. Junts per Solsona i Alternativa per Solsona-CUP van votar en contra mentre que el PSC es va abstenir.

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va presentar les modificacions en un ple una mica atípic. En les taxes "podrà més el cor que el cap. El cap recomanaria pujada de taxes perquè necessitem recaptar i el cor diu que ens hem d'atemperar perquè no està el moment de demanar més del compte a la ciutadania. Per tant presentem una congelació de les taxes importants i fem petits retocs per encaixar la fiscalitat", va assegurar Xandri en el moment de presentar la proposta del seu partit. Les noves ordenances contemplen canvis en els àmbits de la recollida d'escombraries, la tinença de gossos, ocupació de l'espai o tinença de vehicles de tracció mecànica.

Pel que fa a la recollida d'escombraries s'incrementa la taxa en un 3%, per l'increment del cànon de residus de la Generalitat i s'afegeix una taxa per recollida selectiva de 7 euros per trimestre que s'aplicarà en el moment en què s'iniciï el servei porta a porta. El govern confia en que a meitats del 2021 es pugui començar a aplicar.

Pel que fa a la tinença de gossos, el consistori elimina la taxa de registre d'animals de companyia que era de 10 euros per inscripció però en crea una de 10 euros l'any per la tinença d'aquests animals. El govern justifica aquesta taxa per tal de controlar la població de gossos i obtenir un ingrés pel finançament del servei de les àrees d'esbarjo canines, els dispensadors de bosses, entre altres despeses que comporten.

Entre les modificacions també destaca la inclusió d'una taxa de 300 euros l'any per caixer automàtic a la via pública, una taxa pel servei dels punts de recàrrega ràpida, l'increment d'un euro en les entrades del pou de gel, s'elimina la bonificació als vehicles històrics i de més de 25 anys per lluitar contra la contaminació i es reordenen els imports i els descomptes de l'escola de música.

El representant de Junts, Marc Barbens, va argumentar el seu vot en contra pel desacord respecte a algunes de les modificacions com la de tinença de gossos o la dels vehicles però també per considerar que el Govern no va oferir un debat previ com en altres anys a la votació del ple que les formacions de l'oposició havíen demanat.

ApS-CUP també va votar en contra. Pilar Viladrich va assegurar que el govern d'ERc havia perdut l'oportunitat d'aplicar una tarificació progressiva en alguns serveis com l'escola municipal de música o la llar d'infants. "No comprem la modificació que el Govern proposa perquè és mantenir el mateix paradigma fiscal. És mantenir el mateix espai enlloc d'evolucionar cap a altres sistemes més justos i més esquitatius", va dir Vladrich en la seva intervenció fent referència a l'oportunitat de començar a aplicar una fiscalitat progressiva. El partit cupaire també va trobar a faltar modificacions el l'IBI per fer-lo un impost "més redistributiu".

Per la seva banda, Encarna Tarifa del PSC, va assegurar estar d'acord amb la CUP en el sentit de que els recursos han de servir per donar servei i diferenciar els que són més necessaris per la gent que no té tants recursos i que això es podria haver fet a l'escola de música o la llar d'infants.

En el Ple també es va aprovar una modificació de la plantilla de la policia local de Solsona. L'alcalde, David Rodríguez, va explicar al plenari que actualment la plantilla de la policia local compta amb dos caporals i una plaça d'agent menys després de la jubilació de l'anterior segon caporal. La modificació proposa substituir la segona plaça de caporal per una d'agent fins que més endavant es pugui dur a terme un procés de contractació per una plaça de caporal a través d'una promoció interna.