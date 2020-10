Mohamed el Mamoun tindrà per primer cop un càrrec polític i ho farà com a regidor de Solsona, un cop substitueixi Encarna Tarifa, i com a primer secretari del PSC al Solsonès. L'enginyer solsoní ja havia estat a les llistes del partit en les eleccions estatals.



Com encara aquesta nova etapa al capdavant de la formació?

Ara engeguem un projecte comú en què crec que encaixo perfectament perquè és un projecte en el qual vull treballar no només en l'àmbit municipal sinó també en l'àmbit nacional. Sense socialdemòcrates és difícil arribar a assolir molts drets socials. La nostra feina és aquesta, i si no la volem fer, no val la pena estar en política. Per això, com que vull treballar pels drets socials, ho agafo amb moltes ganes.

Quin és el seu objectiu personal?

L'objectiu és aconseguir un canvi al Solsonès. Ja hem vist en les últimes eleccions municipals com ERC també va integrar persones d'un col·lectiu diferent amb la inclusió d'una noia musulmana. Això ja és un canvi i un primer pas. El segon és que m'agradaria canviar moltes coses a la ciutat que jo veig injustes per a moltes persones, no només per a la gent que ve de fora, sinó també per a la gent que va néixer aquí.

Creus que el fet de ser d'origen estranger pot perjudicar la seva tasca?

Jo crec que no. Segur que algunes persones em podran criticar, però les crítiques sempre són bones. Jo soc nacionalitzat i em considero català i espanyol; si no, no estaria en política. Segurament algunes persones, que són minoria, podrien posar-hi traves, però confio que la gent tingui una mentalitat oberta. Per això crec que el 90% de la gent no hi posarà cap tipus de problema.

Confieu obtenir més representació fora de Solsona?

Jo espero que sí, havíem tingut regidories, i amb el temps les hem anat perdent. Lluitarem per aconseguir representació comarcal. Tot i això, nosaltres no treballem per obtenir vots, sinó per millorar la situació de les persones, i aquest és el nostre objectiu.