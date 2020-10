La Vall de Lord critica que les restriccions no s'hagin pensat pels pobles petits

Els municipis de La Coma i la Pedra, i Guixers, al nord del Solsonès, no tenen ni una sola botiga. Els seus veïns estan acostumats a anar a comprar a Sant Llorenç de Morunys que, amb poc menys de 1.000 habitants, és el municipi més gran de la Vall de Lord. Ara, les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana els han deixat amb la incògnita de si poden sortir del poble per anar a comprar. Per això, reclamen que les restriccions s'ampliïn a tota la vall i denuncien que la normativa s'ha fet des de Barcelona i sense pensar en els pobles petits. Amb l'anunci de noves restriccions, les segones residències de Sant Llorenç de Morunys s'han començat a omplir i l'alcalde, Francesc Riu, lamenta que no té mitjans per controlar-ho.

Els batlles de Sant Llorenç de Morunys i Guixers critiquen que les mesures restrictives anunciades pel Govern "no tenen en compte els pobles petits". Des de Guixers, Jordi Selga, lamenta que "creen molta confusió perquè no està ben definit què podem fer i què no". "Extraoficialment ens diuen que els veïns sí que es poden desplaçar a comprar, però no podem transmetre aquest missatge amb seguretat perquè, en cas que ho facin i se'ls aturi i sancioni, ens sentiríem moralment responsables", critica Selga, que afegeix que "les lleis no estan ben escrites ni pensades pels pobles petits".

Davant d'aquesta situació, els batlles de la Vall de Lord han demanat a la Generalitat que se'ls consideri una única unitat i que, per tant, es puguin desplaçar tranquil·lament pels tres termes municipals –Sant Llorenç de Morunys, Guixers i La Coma i la Pedra-. També donen suport a la iniciativa els seus veïns. Patricia Miralles, veïna de Guixers, relata que ella depèn d'un municipi on no hi ha cap comerç i, per tant, "no podem ni comprar el pa" i, per això, creu que seria convenient que els deixessin moure per tota la Vall de Lord "per poder cobrir les necessitats bàsiques".



Les segones residències es comencen a omplir

Sant Llorenç de Morunys i en conjunt La Vall de Lord compten amb moltes segones residències. El seu batlle, Francesc Riu, explica que moltes persones, per evitar el confinament del cap de setmana, van començar a arribar al poble aquest dijous a la tarda. "Quan van anunciar que es prohibiria sortir del municipi el cap de setmana sí que es va notar que començava a arribar gent", relata Riu, que afegeix que a l'Ajuntament no tenen mitjans per controlar-ho. El batlle explica que a Sant Llorenç de Morunys no tenen policia local i, per això, demanen reforç policial a Mossos, tot i que lamenta que "costa bastant que vinguin perquè no tenen prou efectius per pujar fins aquí".

L'Armengol Muxí és veí de Sant Cugat del Vallès i té la segona residència a Sant Llorenç de Morunys, on també hi viu la seva mare. Explica que va decidir venir dijous a la tarda davant de l'anunci de restriccions pel cap de setmana. "Aquí hi viu la meva mare sola i, en cas d'urgència, haig d'estar pendent d'ella", explica Muxí per justificar que s'hagi desplaçat a la segona residència. De fet, té clar que als pobles petits el confinament és més agradable de passar i diu que si tornen a decretar un confinament domiciliari probablement el tornaria a fer a Sant Llorenç de Morunys, ja que "hauré d'estar pendent de la mare", relata.

Un altre cas és el de Cristina Riba, veïna de Barcelona, però que des del març està vivint a la seva segona residència a Sant Llorenç de Morunys. "Portem aquí confinats des del març, ja que, per sort, el meu marit pot fer teletreball i ens sentim molt més segurs aquí que a Barcelona", relata.