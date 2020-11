Empresaris i Ajuntament de Solsona posen en comú l'estat dels polígons

Els empresaris de les empreses situades als polígons de Solsona i el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, van reunir-se aquest divendres a la tarda de forma virtual per fer un repàs de la situació actual dels polígons solsonins i posar les bases de les futures actuacions que cal prendre a les zones industrials de la capital del Solsonès.

El regidor republicà va traslladar als empresaris la informació sobre com està el projecte d'ampliació del sòl industrial de Solsona que ja va avançar Regió7 (vegeu edició del 17 d'octubre). En aquest sentit, Montaner va explicar la intenció d'Incasòl i del consistori d'ampliar el polígon de Santa Llúcia en el qual actualment només hi ha l'empresa Trepovi SL. La intenció del consistori és urbanitzar uns 220.000 metres quadrats mitjançant dues fases d'actuacions.

Alguns empresaris de la zona ja van demanar al consistori si preveien ampliar el sòl industrial de la ciutat, i tal com va afirmar el regidor dues setmanes enrere, algunes empreses de fora de Solsona també havien mostrat interès per traslladar-se a la comarca.

Aquest divendres Montaner es va comprometre a fer una reunió abans d'acabar l'any amb tots els empresaris de la zona per explicar el calendari del projecte que s'està acabant de tancar amb Incasòl i presentar el projecte d'ampliació del sòl industrial que els empresaris encara no havien vist com havia avançat en els darrers mesos.

A banda d'aquest tema, els empresaris també van traslladar al consistori la voluntar de reordenar el trànsit al polígon de Pronisa. Al principi aquest polígon només tenia accessos a les dues puntes i els empresaris van demanar fer un nou accés al mig del polígon. Això es va fer, però com que l'espai és petit, hi ha problemes amb l'entrada i sortida de camions.

Els empresaris també van demanar al consistori en quin punt estava la creació d'una via verda que el consistori es va comprometre a fer per connectar la ciutat amb els polígons. Montaner va assegurar que la via verda tal com estava pensada ara mateix no es pot dur a terme per l'alt cost que comporta el projecte, però sí que assegura que l'Ajuntament treballarà per fer algun camí que connecti la ciutat amb els polígons i anar-lo millorant amb el pas del temps a mesura que el consistori tingui la possibilitat de fer-ho.

D'altra banda, els empresaris van agrair la bona connexió a la fibra òptica que s'ha aconseguit tenir als polígons industrials.