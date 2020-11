Lladurs engega la restauració del castell amb un estudi arqueològic

L'Ajuntament de Lladurs ja s'ha posat a l'obra per restaurar el castell de Lladurs i el seu entorn amb l'objectiu d'habilitar-lo com a punt d'atracció turística i també com a lloc de trobada per al veïnat del municipi.

Després d'arribar a un acord amb el propietari del terreny per obtenir la titularitat del castell, l'Ajuntament de Lladurs ha desenvolupat un projecte de restauració d'aquest complex històric per restaurar-lo. El projecte consta de 8 fases i té un pressupost estimat de 549.890,25 euros amb IVA inclòs.

Els objectius del Pla director que ha realitzat el consistori consisteixen a fer treballs complementaris d'ampliació del coneixement sobre la història del castell, la restauració de les patologies constructives que es troben en les diferents parts de l'edificació, la recuperació de l'àmbit de l'església de Sant Martí com a sala d'usos culturals del municipi, possibilitant el punt de partida de la visita del castell i la seva comprensió, la col·locació d'enllumenat a les sales que funcioni gràcies a una instal·lació de panells solars foltovoltaics que puguin generar l'energia necessària per al seu ús i, finalment, la museïtzació i la divulgació del conjunt del castell de Lladurs.

Atès el gran cost del projecte i tenint en compte que Lladurs és un municipi de poc més de 200 habitants, el projecte de restauració s'ha dividit en un total de 8 fases per tal de poder anar fent les diferents actuacions a mesura que el consistori disposi del finançament necessari per dur-les a terme. D'aquesta manera es combinaran les fases de restauració de les diferents zones del castell amb un treball d'arqueologia per ampliar el coneixement sobre l'estructura i la seva història.

La darrera fase serà la de la museïtzació del complex.

Malgrat que tant el castell com l'església de Sant Martí, els dos grans edificis del complex, es troben en molt mal estat, es tracta d'un recinte fortificat del qual es té coneixement des del final del segle X, és a dir, té més de 1.000 anys d'història.

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, destaca la implicació de la ciutadania en aquest projecte i posa com a exemple la tasca de desbrossament que va donar inici a la restauració del castell i que va tenir el suport d'una trentena de veïns.

A banda d'això, ja s'han començat els treballs arqueològics que són a càrrec de l'arqueòloga Ainhoa Pancorbo, el pas previ a l'inici de la restauració de les edificacions.