El Consell Comarcal restaurarà la muralla medieval del seminari vell

El mur del seminari vell on hi ha part de la muralla medieval de Solsona cc solsonès

La comissió de govern del Consell Comarcal del Solsonès va aprovar en la seva darrera junta el projecte d'execució d'unes obres a l'edificació formada pel Palau Llobera, on està situat actualment l'edifici del Consell, i el seminari vell. Així, es farà un estudi arqueològic i es restaurarà la part de la muralla medieval de la ciutat que es troba a la base de l'edificació. Cal dir que la muralla medieval de Solsona està protegida com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), la màxima protecció que se li pot atorgar a nivell català.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va explicar a Regió7 que l'objectiu d'aquest projecte és conèixer la situació arqueològica d'aquesta part de la muralla medieval del segle XIV i embellir-la en tant que és «una zona que dona la benvinguda a Solsona i una de les parts patrimonials més importants de la ciutat».

La memòria contempla la restauració de la paret d'aquesta part de muralla que disposa d'una longitud total de més de quaranta metres lineals, la qual cosa permet dir que és el tram de major longitud de muralla que s'ha conservat i que ha arribat fins a l'actualitat, pel que fa a la muralla que dona a la carretera de Bassella.

Actualment, el parament de la muralla de Solsona, en el tram comprés entre el carrer de la Regata i les escales d'accés a la Plaça del Consell Comarcal del Solsonès, està en mal estat, el què fa necessària una actuació de restauració. A més, el projecte també contempla eliminar l'obertura que es va construir a la muralla per poder disposar de la maquinària de pesatge de la bàscula municipal existent en aquest punt. Tot i que fa anys que la bàscula es va desballestar, l'obertura en desús encara es troba a la muralla i es vol eliminar ja que es considera que no aporta cap valor històric.

Per altra banda, en bona part del tram de muralla queden les restes de l'extradossat que es va fer a la paret medieval amb diversos materials per tal de poder aprofitar el mur com a base de l'edifici del seminari vell. Aquesta actuació permetrà recuperar l'aspecte original de la muralla medieval.

El contracte, que sortirà properament a licitació, té un pressupost de 47.333,83 euros amb IVA inclòs. Tal com va explicar Alarcón, el Consell Comarcal del Solsonès ha obtingut finançament de la Diputació de Lleida a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tot i que l'ens comarcal també farà una aportació menor utilitzant fons propis.